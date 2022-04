Græsslåmaskinen på pension: Hovedkvarter skal summe af liv

Der dannes nemlig også et såkaldt walk'n'talk-område, hvor de ansatte kan kombinere en faglig snak med en lille gåtur og frisk luft.

Skal inspirere alle

- Biodiversiteten har brug for hjælp. Og selv om vores bidrag er småt i det store billede, håber vi, det kan gøre en forskel lokalt, ligesom vi ikke mindst gerne vil inspirere vores medarbejdere, kunder og andre virksomheder til at tage kampen op for biodiversiteten, siger CSR-direktør i Salling Group Henrik Vinther Olesen i en pressemeddelelse.