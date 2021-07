Grænser for automatisk nedlukning hæves

Grænserne for, hvornår et sogn eller en kommune automatisk skal lukke, er blevet hævet.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

For sogne gælder det nu, at der over en uge skal være over 1000 smittede per 100.000 indbyggere - kendt som incidens. Før var grænsen 600.

Samtidig gælder det nu for kommuner, at incidenstallet skal bevæge sig over 500. Tidligere gik grænsen ved 300.

De hidtidige grænser for minimumsantal smittede og positivprocent fastholdes.

Det vil sige, at der for sogne fortsat skal være mindst 20 smittede personer og en positivprocent på mindst tre, mens der for kommuner fortsat skal være mindst 20 smittetilfælde.