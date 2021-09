Godt tilbud: Arbejd fire dage i ugen til fuld løn

- Det vil i hvert fald fjerne den stressfaktor af at nå hjem til aftaler, hvis man har fri den dag, siger Lasse Hansen.



Behovet har længe været der

Hos Fagforeningen 3F bakker man op om den aarhusianske transportvirksomheds tiltag.

- Det er et tiltag, man har haft behov for i branchen i mange år, men det er først nu, at branchen kan se, at det er ved at være nødvendigt. Vi har en hel del unge og ældre mennesker, der har brug for noget stabilitet i deres hverdag, siger Ole Thorup, næstformand for 3F Transport, Logistik & Byg.