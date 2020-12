Godstog brudt sammen: Aflyser flere togafgange

Helt konkret er der en vogn på vej fra Fredericia for at trække godstoget væk, og da det vejer for meget til at mere nærliggende vogne kan magte opgaven.

Arriva har indsat busser på strækningen, ligesom DSB, der benytter det ledige spor, ekstraordinært stopper i Hinnerup for at sætte passagerer af og tage nye med.

Driften forventes at være tilbage ved det normale klokken 16.55.