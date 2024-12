Glæden fik frit løb efter diktators fald i Damaskus

- Fantastisk! - Jeg troede aldrig, den her dag ville komme. - Jeg er så taknemlig lige nu! Glæden var ikke til at tage fejl af, da flere hundrede mennesker søndag eftermiddag var samlet til en fejring af, at det nu er lykkedes oprørsgrupper at få skovlen under Syriens frygtede diktator, Bashar al-Assad. Det skete natten til søndag, og i løbet af dagen har man kunnet se billeder fra hele verden, hvor Assads fald bliver fejret. Således også i Aarhus, hvor festlighederne startede foran domkirken, hvorefter de mange hundrede deltagere gik i samlet flok op til rådhuset og retur til domkirken.

TV2 Østjylland var med på en del af turen, og vi talte med flere af deltagerne. - Der er meget glæde og festlighed i dag. Det er en længe ventet dag. Jeg har arvet den her sag fra mine forældre, og jeg er glad for at se, at et folk er blevet frit i dag, så de kan leve det liv, de gerne vil, sagde Hanifa Awneh, hvis forældre kom til Danmark fra Syrien i 1980'erne. - Det her er en menneskelig sag. Jeg er opvokset her i Danmark med danske værdier, hvor alle har ret til frihed, indflydelse og frie valg. Det er det, jeg ønsker for alle andre. Jeg håber, at Syrien finder sin vej nu, og at de finder den vej, der er bedst for dem, så de sikrer frihed og udvikling, sagde Hanifa Awneh.

Lama Almir var også med. Hun havde et syrisk flag over skuldrene. - Jeg troede aldrig, det her ville ske. Jeg er virkelig glad! Det er noget specielt for os, hvad der sker lige nu, sagde Lama Almir.

Marwan Alzobi.