Gin frygter at skulle forlade Danmark: - Min peberspray var kun til selvforsvar

24-årige Gin Garcia sidder med øjnene lukkede og fortæller sin historie. Dels har de solen i øjnene - dels er det hårdt for dem at tale om, hvad der er sket. Gin har mest lyst til at glemme alt om det og bare komme videre med sit liv.

- Jeg føler, at de behandler mig som en farlig kriminel, der havde planer om at lave optøjer inde på rådhuset i Aarhus. Som om, jeg ville bruge den peberspray som et våben eller til at angribe andre, men jeg havde den kun til selvforsvar.

- Så kom spørgsmålet igen: ”Er du homo?”. Han sparkede på min cykel, og jeg skyndte mig væk, mens han og en kammerat løb efter mig. Jeg frygter, hvad der kunne være sket, hvis jeg ikke havde været hurtigere end dem på grund af cyklen, for se på mig - jeg er ikke fysisk stærk, og jeg kan ikke forsvare mig selv over for nogen. Slet ikke to berusede mænd, siger Gin Garcia.

Anden gang var i Aarhus i maj 2022. Her kom Gin cyklende ved Dokk1 sent om aftenen, da en mand trådte ud på cykelstien, så Gin bremsede op for at undvige.

De havde hørt, at danskerne var et åbent og tolerant folkefærd, og de vidste, at mange danskere er interesserede i og går ind for den grønne omstilling, som er en hjertesag for Gin Garcia.

Gin Garcias historie starter i spanske Bilbao, hvor de er født og opvokset. Et ønske om at udvikle sig som menneske, opleve noget nyt og møde nye venner betød, at de i 2021 rejste til Danmark og endte i Aarhus med en studieplads på universitetet.

Den taske havde Gin med sig, da de deltog i et borgermøde på rådhuset i Aarhus den 26. september. Mødet handlede om den havneudvidelse, der for nylig blev vedtaget af byrådet, og Gin deltog sammen med mange andre aarhusianere, der går op i den sag.

- Jeg tænkte ikke over, at jeg stadig havde den spray i tasken, og pludselig blev jeg visiteret af en rådhusbetjent. Han fandt sprayen og tilkaldte politiet, som spurgte, om jeg kunne erkende, at det var min. Det kunne jeg godt, siger Gin Garcia, der ikke var klar over, at man skal have politiets tilladelse til at være i besiddelse af en peberspray.

Det erkender Gin helt åbent, og de siger, at de havde søgt om tilladelse, hvis det omvendte havde været tilfældet. Altså, hvis de havde vidst det.

- Betjenten forklarede mig, at jeg ville få en bøde på måske 3000 kroner, og den ville jeg også have taget videre til retten, for jeg har hørt om kvinder, der har overbevist retten om, at de havde grund til at have en spray. Det var i september, og derfor fik jeg et chok, da jeg åbnede min e-boks den 31. maj i år.