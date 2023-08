Gik du forgæves? Forvirring om krigsskibs placering i Aarhus

Der er inviteret til åbent skib på den store, grå fregat ved navn Esbern Snare, som siden i torsdags har ligget til kaj i Aarhus.

Formålet med besøget er at lade interesserede komme ombord og få et indblik i hverdagen på et krigsskib, så der bliver vist frem med våben og udstyr, og der er tid til at snakke med soldaterne.

Aarhus Kommune har imidlertid fået meldt en forkert adresse ud i sin pressemeddelelse.

Esbern Snare ligger nemlig ikke ved Navitas og Domen på Inge Lehmanns Gade 10 - kajplads 41. Det ligger derimod på kajplads 129, som er dér, hvor de store krydstogtsskibe normalt befinder sig. Adressen er Polensgade cirka ud for nummer 15.