En 32-årig mand er tirsdag blevet anholdt, efter han gik amok og smadrede forruden i et letbanetog. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

En person havde observeret, at den 32-årige havde været meget oprevet og udadreagerende inde i toget. Ved stationen i Mårslet syd for Aarhus forlod den 32-årige toget, gik ud på skinnerne og begyndte at kaste sten mod forruden, som gik i stykker.

Den 32-årige er nu sigtet for hærværk.