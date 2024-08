Gik amok i supermarked: Sur kunde slog løs og kastede med varer

Østjyllands Politi rykkede mandag ved middagstid ud til et supermarked på Vilhelm Becks Vej i Viby, hvor en 38-årig mand var gået amok.

Manden opførte sig aggressivt og gik ifølge politiet pludseligt og tilsyneladende helt umotiveret til angreb på en 68-årig mand, som han nikkede skaller, hvorefter han kastede varer på sit offer og slog ham, så han væltede omkuld.

"Da en anden kunde kom til for at hjælpe, blev også han skubbet hårdt i brystet og slået, inden det lykkedes ham at overmande den 38-årige og fastholde ham, indtil politiet kom frem," skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

De to mænd, der blev overfaldet, kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Den 38-årige blev anholdt og sigtet for vold.