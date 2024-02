Giga-kø til populært tøjmærkes lagersalg

Der er gigantisk kø lige nu nede foran Ridehuset i Aarhus.

Hvorfor står de mange mennesker mon der, mens det blæser og regner, tænker de forbikørende måske?

Svaret er såmænd, at de står i kø til et lagersalg for det populære tøjmærke Bareen, der ellers kun sælger fra en butik på Ny Østergade i København og online.