Giftig røg fra brand: Søg inden døre

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Det oplyses yderligere, at det forventes, at branden vil være under kontrol, og at varslingen kan ophæves klokken 22.00.

