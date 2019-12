Gevær og royale er stort trækplaster til jul

Alle dage, Dronningen holder til på Marselisborg slot, er det muligt at se livgardernes vagtskifte klokken 12.00.

Julen er for de flestes vedkommende fyldt med traditioner. En af dem, der sjældent bliver brudt er, at Dronningen holder juleferie på Marselisborg. Og i år er ingen undtagelse.

Jeg har en søn, der står derinde, så vi skulle lige ind og hilse på. Pia Tamstrup

Og med Regentens besøg på det smukke slot med udsigt over Aarhus Bugt følger naturligvis garderne. Dem var stor interesse for at se i dag, da de havde vagtskifte kl. 12.00.

Nogle af dem, der trodsede regnvejret for at se gardernes vagtskifte, var søstrene Charlotte og Pia Tamstrup.

- Jeg har en søn, der står derinde, så vi skulle lige ind og hilse på. Ham har vi ikke set så meget til her i december, siger Pia Tamstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men bliver jo stolt, at en af ens familiemedlemmer står der, fortsætter Charlotte Tamstrup.

Der var mange mennesker til at se dagens vagtskifte på Marselisborg Slot i dag.

Dronningen har været i Aarhus siden den 20. december, og lige så længe de kongelige residerer på Marselisborg, er det altså muligt for stolte forældre og andre skabsroyalister at få et glimt af garderne.

Det gjorde også Flemming Rasmussen alvor af. Han er selv tidligere livgarder, og nysgerrigheden skulle derfor stilles for, hvordan det bliver gjort i dag:

- Nu har jeg ikke selv været på Marselisborg, da jeg var inde, så det er meget sjovt at se. Det er jo ikke så tit, man ser det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ligesom mange andre aarhusianere skal majestæten også til julegudstjeneste i Aarhus Domkirke i morgen, juleaften, som i øvrigt holdes sammen med Kronprinseparret samt Prins Joachim, Prinsesse Marie og deres to børn.

Dronningen skal som vanligt holde jul på Marselisborg Slot. Foto: Axel Schutt/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix