Gerningsmand på fri fod: 20-årig stukket ned i villakvarter

- Vi har efterforsket sagen intensivt hele natten for at finde frem til gerningsmanden og få et klarere billede af, hvad der skete. Der er intet, der tyder på, at overfaldet skulle være banderelateret, og ud fra de oplysninger vi har, virker det tilfældigt, at overfaldet netop er sket på Rolsøvej, siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Ikke et tilfældigt offer

Østjyllands Politi har ikke ønsket at give et interview om sagen, men skriver en skriftlig kommentar, at det er politiets opfattelse, at der ikke er tale om et tilfældigt offer.

- Men vi har til gengæld en stærk formodning om, at der ikke er tale om et tilfældigt offer, skriver politiet til TV2 Østjylland.

TV2 Østjylland har talt med en række beboere i villakvarteret, der fortæller, at de ikke har hørt noget i nat. Hverken knivstikkeri eller patruljevogne. Flere er meget overraskede over, at der kunne finde et knivstikkeri sted i deres kvarter, og nogle har følt sig utrygge.

En af naboerne kunne heller ikke komme hjem med sin bil, da området var afspærret flere steder, ligesom flere også fortæller om stort politiopbud i hele området.