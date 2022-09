Gentager stor succes: Folk fra denne by får gratis adgang søndag

Det var en stor succes, da borgere fra Randers fik gratis adgang til Den Gamle By i begyndelsen af september. Nu gør museet i Aarhus det igen.

Denne gang er det et sygesikringsbevis fra Horsens Kommune, der giver fri entré søndag den 25. september.

Dagen byder på et tilbageblik til 1970'erne med et særligt program.

At det netop er borgere fra Horsens Kommune, der får gratis adgang, skyldes, at den nye gågade i Den Gamle By er inspireret af, hvordan Horsens' gågade så ud engang.

Vækker minder

Den nye gågade vil derfor kunne minde nogen om, hvordan Horsens så ud engang.

Søndag den 10. september var det borgere fra Randers Kommune, der har fri entré, og det var en stor succes.

Ved middagstid var knap halvdelen - 1095 - af alle gæster i byen fra Randers Kommune.

- Det er helt uhørt og usædvanligt. Budskabet er i hvert fald nået ud til dem, sagde museumsinspektør i Den Gamle By Kitt Boding-Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.



Om det bliver lige så stor en succes på søndag, må tiden vise.