Genopbygget silo snart klar til brug efter historisk storbrand

Siden da har siloen været under restauration, og her to år efter, at branden blev slukket, står den snart færdig - dog med en forsinkelse på over et år, fordi skaderne på bygningen var værre end forventet.

Det har stadig været muligt at redde selve bygningen, men hele taget skulle skiftes ud, fordi det var ødelagt.

Kasper Sønderdahl, der er beredskabsdirektør hos Østjyllands Brandvæsen, er nu tilbage på matriklen, hvor billederne fra den voldsomme brand har indprentet sig.

- Det vækker minder om den absolut største indsats i brandvæsenets historie. Det var en hændelse, der satte Østjyllands Brandvæsen i knæ, siger beredskabsdirektøren til TV2 Østjylland.

Derfor satte det gang i en nytænkning for at optimere indsatsen i brandvæsenet.

Har lært af sine fejl

Siloen brændte i knap en måned, hvor røgen spredte sig mange kilometer væk. Dengang var man ikke forberedt godt nok på scenariet, erkender Kasper Sønderdahl i dag.

Han fortæller, at der manglede et droneberedskab, en kommandovogn, et indkvarterings- og forplejningsberedskab og ledelsesstøtte.

- Det er alt sammen elementer, der er på plads nu, eller kommer det i starten af 2025. Vi har udviklet et storhændelseskoncept, som har været i brug mange gange siden branden. Så vi har lært af det og er langt bedre rustet, når en tilsvarende hændelse måtte ramme.