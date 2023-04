Generationsskifte i kendt ishus: - Man kan godt få lidt præstationsangst

I 20 år har Susanne Thomsen ejet Ishuset på Marselisborg Havn. Nu er der et generationsskifte på vej, eftersom sønnen Jonas Krogh Nørdam snart er klar til at overtage tøjlerne.

Denne sæson er næste generation på fuldtid i Ishuset.

- Man kan da godt mærke lidt præstationsangst, når ens mor har lavet kvalitetsis hernede i 20 år, siger han.

Ikke desto mindre er han klar til at overtage på et tidspunkt.

- Jeg ville fortryde, hvis jeg ikke gjorde det. Jeg synes, det er super spændende med den korte vej fra produktion til kunde, og så har det også været en del af mit liv i 20 år, hvor jeg er kommet her, har nydt sommeraftener og haft sommerjob, siger Jonas Krogh Nørdam.

Møde mennesker

Hos Ishuset på Marselisborg Havn laver de selv isen, og selvom den del er sjov, mener Jonas Krogh Nørdam, at det rigtigt sjove først begynder, når isen skal sælges.

- Det er sjovt at lave is, men sjovere at sælge den til glade folk og snakke om nye varianter, siger han bag disken.