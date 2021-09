Generationernes Hus indviet: Men de ældre vil ikke bo der

Selvom størstedelen af ældreboligerne stadig står tomme, så bekymrer det ikke Jette Skive (DF), der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

- Vi lejer ud stille og roligt for, at vi ikke skal have det hele rykket ind på én gang. Så er der selvfølgelig altid tomgang, men det har vi budgetteret med. Men jeg håber, at efterhånden som aarhusianerne får øjnene op for kvaliteterne på Aarhus Ø, så kommer det også til at trække på det hus her, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.