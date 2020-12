Gemte narkofabrik hos mor - hun vidste det bare ikke

At sønner gemmer ting og sager for sine forældre er måske ingen nyhed. Men en 31-årig mand har taget den påstand til nye højder. Han skal nemlig tre et halvt år i fængsel for at have fyldt moderens stald med narko – et narkovæksthus, uden moderen vidste det.

Det var et tip, der i november førte politiet til stalden i det sydlige Aarhus, der tilhørte den 31-årig mands mor. I stalden faldt politiet fandt et skunklaboratorium med 121 store skunkplanter, et halvt kilo kokain og omkring 50 gram heroin. En fangst som politiet vurderer til en værdi på mange tusinde kroner.