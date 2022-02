Gav tyver til 'stakkel' på gaden - det fortrød hun senere

Det vakte tilsyneladende glæde, for den ene af mændene rejste sig og gav hende et kram som tak.

Kram som tak

Så sødt var det dog ikke, mente kvinden lidt efter, for efter krammet opdagede kvinden, at hun havde mistet sin telefon, og hun var ifølge Østjyllands Politi helt overbevist om, at den var forsvundet op af lommen under krammet.