Gangstervideo med pistoler gik viralt: Nu svarer skolelærere igen

En gruppe lærere har lavet musikvideoen 'Task' på', hvor rapper om, at uddannelse og adgangen til penge hænger sammen. Videoen er et svar på gangstermusikvideoen 'Mask på', hvor unge med masker pralede med pistoler og knive. Video: Schooler gang

Joints, pistoler og store bundter penge. Symbolerne på vold og kriminalitet står i kø i musikvideoen 'Mask på', som skabte stor debat, da den i efteråret gik sin sejrsgang blandt unge på Youtube.

Videoen er i skrivende stund blevet afspillet 1,8 millioner gange på Youtube og er lavet af en gruppe maskerede unge fra Trillegården, der kalder sig Shooter Gang.

Musikvideoen 'Mask' på' viser unge maskerede mænd med våben, stoffer og store bundter kontanter. Videoen gik viralt i efteråret. Foto: Shooter gang

Godt en kilometer fra Trillegården ligger Hasle Skole og her har mange elever siden efteråret gået og sunget med på 'Mask på'.

- Vores elever gik og sang Shootergang-sangen Mask-på og så var vi en gruppe lærere, som i stedet ville nudge dem til at synge 'task-på', fortæller Mads Wessberg, der er dansklærer på Hasle Skole.

Sammen med en gruppe kolleger har han derfor skrevet en rapsang og lavet en video, som nu også er lagt på Youtube.

Hvis man vil tjene moneter må man tage skoletasken på og tage i skole, lyder budskabet i musikvideoen Task´ på. Foto: Schooler gang

Ingen retardo

I videoen med sangen 'Task' på' kaster Mads Wessberg håndtegn i skolens kælder iført tykke guldkæder og stor pels.

- Her omkring og rundt i hele landet er det bare for fedt at være uddannet. Task´ på, hvis du vil tjene moneter. Skole er din vej, hvis du vil tjene moneter. Task´ på ligesom Lars og Leonardo. Ingen her gider være en retardo, rapper han.

- Ruller op til skolen, selv når det regner. Hjelm på hovedet, kaster håndtegner. Kører stilen ligesom Einsteiner. Tænker på den tid, hvor jeg skal tjene klejner, lyder teksten videre.

Med sig i videoen har Mads Wessberg fire kvindelige kolleger, der danser og kaster håndtegn. Foto: Schooler gang

High-fives og autografer

Videoen gik på nettet tirsdag og det kunne mærkes, da Mads Wessberg onsdag mødte på Hasle Skole for at undervise 4. og 5. klasse i dansk.

- Vi er et ret stort hit i dag. Det er ikke hver dag, vi som skolelærere får high-fives af eleverne. Jeg har endda skrevet en enkelt autograf, griner han.

Det er dansklærer Mads Wessberg, som har skrevet teksten til musikvideoen. Beatet har lærerne købt på nettet.

Men selvom musikvideoen først og fremmest er lavet for sjov, så ligger der alvor bag.

- Vi oplever, at 8210 er mange forskellige stemmer. Derfor ville vi gerne hoppe på med vores stemme, forklarer Mads Wessberg.

- Vi vil lave lidt skæg og så er satire jo en god måde at bryde med ting, der kan være lidt alvorlige.