Gammelt hospitalkøkken bliver centrum for de gode idéer

Siden Aarhus Kommunehospital i Nørrebrogade lukkede, er der blevet arbejdet på at anvende de store bygninger på en ny måde. Onsdag åbnede så 'The Kitchen', der skal være byens nye iværksættercentrum.

Her er knap 200 iværksættere og forskere nu samlet under samme tag i hospitalets gamle køkken. Heraf navnet.

En af de spirende virksomheder, der nu holder til i bygningerne, er Relion.

- Der er en super fed stemning, når alle er samlet det samme sted. Vi kan sparre og netværke og trække på hinandens kompetencer, forklarer stifter af Relion, Rasmus Skovdal, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal være det nye mødested

Han og resten af teamet bag firmaet har alle kastet sig ud i eventyret med samme vision.

- Det er fedt at skabe noget og gøre en forskel for vores kunder.

Tidligere holdt Relion til i Studentervæksthuset i Aarhus, men efter det gamle centralkøkken blev omdannet til et iværksættermekka har virksomheden taget imod tilbuddet om en flytning.

Stedet drives og finansieres af Aarhus Universitet, hvor ambitionerne er skyhøje.

- Det bliver det nye mødested for ikke kun Aarhus Universitet, men for hele byens og regionens iværksættere. Det her bliver arnestedet, siger leder af AU Incubator, Jakob Søndergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Firmaet Relion, der nu holder til i 'The Kitchen' forhandler en gratis app til vagtplanlægning.

Håber ikke på at blive der i fem år

Også borgmester Jacob Bundsgaard (S) er begejstret for stedet.

- Der skulle gerne komme en hel masse gode idéer, som kan skabe virksomheder og arbejdspladser. Der sker meget i Aarhus, og vi har brug for gode nye jobs, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er planen, at 'The Kitchen' skal køre i fem år. Til den tid er det nemlig meningen, at bygningerne skal rives ned.

En tidshorisont der dog ikke skræmmer folkene fra Relion, som håber på at være kommet videre til den tid.

- Vi håber ikke, at vi har brug for at være her i fem år, men vi vil gerne hen til et lignende sted, siger Rasmus Skovdal.