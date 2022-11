Gammel mand kritiserede Cæcilies udseende: - Jeg passede bare mit arbejde

Hun har ni tatoveringer i alt. Nogle af dem er nye, og hun er meget glad for dem.

- Jeg har fået lavet tatoveringerne for min egen skyld, ikke nogen som andens. Og derfor er jeg også fuldstændig ligeglad med, om kunden kunne lide dem eller ej. Men jeg synes, det er sygt nok, at han syntes, han havde ret til at kommentere på, hvordan jeg ser ud, når jeg står og smører en bolle til ham, siger hun.

Skrev opslag i den største Facebook-gruppe

Cæcilie Agerbæk Fokdal kunne ikke sige det til ham, fordi hun var på arbejde og skulle give en god kundeservice. Men da hun kom hjem fik hun lyst til at fortælle ham, at hun synes, han overskred hendes grænser.

Hun havde også brug for at få luft for sine tanker og følelser. Så hun fandt den største Facebook-gruppe i Aarhus, 'Det sker i Aarhus', og skrev et opslag om episoden her.

- Jeg fik jo aldrig sagt til ham, at hans kommentarer var upassende, så jeg håber, han har set mit opslag. Og så hjalp det mig at få sagt det højt. Jeg havde brug for, at folk ved, den slags finder sted, siger hun.