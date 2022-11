Gammel klassiker indtager teater - og den er mere relevant end nogensinde

Her møder man den kolde og nærige ældre herre, der juleaften får besøg af sin afdøde kompagnons genfærd og tre ånder – alle med budskabet om at lære medmenneskelighed og omsorg for ikke at dø og vandre i evig ensomhed. Ebenezer Scrooge får sidste chance for at ændre sit liv uden juleglæde.

Trods den gnavne Mr. Scrooge er der altså ingen fare for ikke at komme i julestemning. Som en del af stykket bliver der spillet kendte julesalmer som ’Dejlig er den himmel blå’ og ’Det kimer nu til julefest’.

Bag den enkle opsætning gemmer sig et stort arbejde.

Intet er overladt til tilfældigheder

Det er ikke kun skuespillere og instruktøren, der er med til at fortælle historien om den gamle gnier. Det kræver et stort hold, der blandt andet består af skræddere, teatermalere, scenografer, sceneteknikkere og lys- og lydfolk.

For der er ikke overladt noget til tilfældighederne, når en scene bliver opført. Det er nemlig vigtigt for fortællingen, at den fremstår så autentisk som muligt. Det betyder også, at der for eksempel er lavet slid på den ellers nye trappe. Det samme gælder de mange nye kostumer, der er påmalet et slidt og lurvet udtryk.