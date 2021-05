Gammel færgerute genopstår

Det er efterhånden længe siden, der har været færgeforbindelse mellem Aarhus og Skødshoved. Men hører man til dem, der synes, køreturen til Mols kan blive lidt lang, så er der godt nyt.



To iværksættere har nemlig besluttet sig for at genoplive den hedengange sejlrute, så du fremover igen kan få en tur med træskibsfærgen MS Tunø.