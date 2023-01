Gammel bygning har fået nye funktioner

Huset er historisk, men faciliteterne er spritnye, efter det har fået foretaget en gennemgående renovering.

Lørdag blev det nye Søsporten på Aarhus Lystbådehavn officielt indviet, og de tre klubber Aarhus Roklub, Aarhus Kano- og Kajakklub samt Sportsdykkerklubben KVAK er rykket ind under samme tag. Huset er fælles for de tre foreninger, og det glæder Hother Hennings, tidligere formand og initiativtager, Aarhus Roklub.

- Det bedste ved det nye klublokale er, at vi har fået langt bedre faciliteter for at udøve vores vandsport, siger han.

Vil hinanden det godt

Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, ser også gode ting ved de nye faciliteter.

- Nu er der skabt et sted, som huser mange af de her søsportsfolk, som vil hinanden noget godt, siger han.

Netop sammenholdet mellem klubberne fremhæver også Hother Hennings.

- Det har været en god proces, og jeg synes egentligt, at jeg har fået flere sportskammerater, ved at der er tre sportsgrene i én bygning, siger han.

Tilbage til det oprindelige

Bygningen blev opført i 1936 som klubhus for Aarhus Roklub og Aarhus Dame Roklub. Overetagen blev lejet ud til Restaurant Søsporten. Den blev dog nedlagt igen i 1980, hvorefter Aarhus Kommune overtog bygningen.

Huset blev opført i 30'ernes funkisstil, og med moderniseringen har man forsøgt at føre den tilbage til den oprindelige arkitektur.