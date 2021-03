Gå på opdagelse i påsken: Billedhugger viser skulpturer i naturen

Trænger du til frisk luft og en kunstnerisk opdagelse?



Senere på ugen venter påsken, og for mange østjyder betyder det tid til at holde fri. Hvis du vil have en oplevelse i naturen, kan du tage en tur til 'Forundringsstien II' i det lille skovområde på Skovbrynet 53 i Aarhus.