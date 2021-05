Fyrværkeri, stenkast og knuste ruder: Stor flok vendte sig mod politiet efter demonstration

Og det førte til flere sigtelse.

- To personer blev sigtet for fornærmende tiltale og to for at forhindre vejen for vores arbejde, fortæller vagtchefen.

I følge politiet hat urolighederne dog ikke direkte forbindelse til deltagerne til demonstrationen.

- Det er udfrakommende, der kommer og laver det.

- Det er nogle, der bare gerne vil lave ballade, siger han.