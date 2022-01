Fyrværkeri affyret ved arrest - gerningsmænd slap væk

Episoden fandt sted klokken 00.42, og det vides ikke, om affyringerne var møntet på selve arresten.

Fyrværkeri og sten som skyts

Det er dog ikke første gang, at politiet selv har været nødsaget til at ringe til vagtcentralen.

Så sent som natten til fredag blev der kastet med sten mod politigården i Aarhus. Her lykkedes det dog en patrulje at finde gerningsmanden, en 46-årig mand, der blev anholdt og sigtet for hærværk.

2. januar blev der også brugt fyrværkeri som skyts, da ukendte gerningsmænd slog til mod politistationen i Silkeborg. I den forbindelse blev en række glasruder smadret.