Fyringer på vej i skandalesag

UC Gadeplan og Kontaktstedet i Gellerup kom i september i offentlighedens søgelys, da en stribe medarbejdere blev fritaget for tjeneste. Det var blandt andet en mistanke om læk af personlige oplysninger og et overfald, der fik kommunen til at skride til det.

De omtalte medarbejdere har siden været hjemsendt med løn, men for nogle af dem venter altså nu potentielle fyringer.

Notatet viser ifølge byrådspolitiker Gert Bjerregaard (V), der er medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, at der er tale om en større sag. En sag, der ikke begrænser sig til én eller få medarbejdere.

- Der er lagt op til ni sanktioner, herunder afskedigelsessager, og det bekræfter mig i, at det her er meget alvorligt. Der har været fuldstændig lovløshed blandt en del af de her medarbejdere, siger han.

Vil have eksterne øjne på sagen

Gert Bjerregaard har nu fremsat et forslag om at lave en ekstern undersøgelse af sagen og forløbet.

Der er ifølge beslutningsforslaget behov for at belyse den 'ekstremt grænseoverskridende adfærd og kultur', der angiveligt har været omkring UC Gadeplan og Kontaktstedet. Gert Bjerregaard stiller en række konkrete spørgsmål, som han savner belyst - blandt andet også hvad lagene i kommunen over UC Gadeplan og Kontaktstedet vidste.

- Min bekymring er, om vi har fået det hele med. Er alle sten vendt i den her sag? Er vi sikre på, at man har været kritisk over for dem, der sidder længere oppe i systemet? Vi er nødt til at få eksterne øjne på det, siger Venstre-politikeren.

Det er tidligere beskrevet, at der allerede i juni kom oplysninger om problemer i UC Gadeplan og Kontaktstedet ind til kommunen. På grund af blandt andet ferie var det dog først i august og september, at der blev handlet på de kritisable forhold, der blev beskrevet.

Det har Aarhus Kommune senere beklaget, og en direktør på området har erkendt, at man burde have reageret tidligere.

Vil lægge oplysninger frem

Rådmand for Social Forhold og Beskæftigelse Anders Winnerskjold (S) mener, at mange af spørgsmålene om sagen er besvaret. Men hvis byrådspolitikere savner flere, vil han og hans magistrat gerne fortælle, hvad de kan.

- Jeg er dog lidt usikker på, hvad det er for noget information, man mangler. Men hvis der er information, der mangler at blive svaret på, står vi i den grad til rådighed, siger rådmanden.