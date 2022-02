Fyldte ekskonens lejlighed med stoffer: Skal nu fem år i fængsel

Her stod han sigtet for salg af narkotika ved på adressen i Bispehaven at være i besiddelse af 640,52 gram heroin, 172,05 gram kokain, 174,77 gram hash og 219 ulovlige piller.



Da den 41-årige mand erkendte alt, blev han idømt en straksdom for narkohandel og varetægtsfængslet med sigte på at lade ham forblive bag tremmer.