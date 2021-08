Fusk med partistøtte: Jurister skal vurdere om byrådsmedlem skal politianmeldes

Dermed kunne der flyttes posteringer for ca. 41.000 kroner, som DF således kunne trække fra det samlede beløb.

Efter Lokalavisen Aarhus begyndte at grave i sagen, valgte partiet dog at tilbagebetale hele beløbet alligevel.

Skal vurderes juridisk

Og sagen skal nu ses igennem af kommunens jurister for at vurdere, om Knud Mathiesen (DF) skal politianmeldes.

Det har Rådmanden for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, bedt jurister i Borgmesterens Afdeling om.

- Det er afgørende for mig, at vi behandler alle borgere ens, uanset om der er tale byrådsmedlemmer eller andre, siger rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R), i en pressemeddelelse.

- Det er en alvorlig ting at melde en byrådskollega til politiet, og det er derfor afgørende, at beslutningen bliver truffet på baggrund af en juridisk vurdering.