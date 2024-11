Chokerende opdagelse: - Frygtscenariet er, at det går ud over de unge

2500 medlemmer sidder chokerede tilbage i en idrætsforening i en forstad til Aarhus. En million kroner er forsvundet fra klubkassen hos TST i Tilst, og de berørte frygter nu, hvilke konsekvenser, det får for dem. - Frygtscenariet er, at det går ud over de unge, som ikke har gjort noget, fortæller Dennis Cassøe, der er fællesrådsformand i klubben, til TV2 Østjylland. Det var Århus Stiftstidende, der først skrev om sagen tidligere på dagen. For et par uger siden - midt i oktober - opdagede idrætsforeningen nogle uoverensstemmelser i regnskabet for 2023. Det fortalte hovedbestyrelsen i en orientering til foreningens medlemmer. I samme orientering fremgår det, at underslæbet mistænkes at være på lige knap én million kroner. - Jeg havde slet ikke forestillet mig, at det kunne ske. Det havde jeg slet ikke haft nogen tanker om, fortæller Hans Peter Holmgaard, der er formand for hovedforeningen i TST, til TV2 Østjylland om opdagelsen.

Chokerende gennemgang Under opgørelsen af regnskabet for 2023 gjorde hovedbestyrelsen et chokerende fund, der fik en lavine til at rulle. En række transaktioner, der ikke umiddelbart så ud til at have noget med klubben at gøre, så dagens lys, og efterhånden som regnskabet blev gennemgået, kom en del af disse transaktioner til syne. - Midt i oktober får vi at vide i forretningsudvalget, at der formentlig er noget galt, og det viser der sig så også at være. Der er ret mange overførsler, så det bliver et stort beløb, oplyser Hans Peter Holmgaard. Faktisk var der foretaget så mange mindre transaktioner, at det samlede underslæb mistænkes at ligge på lige knap en million kroner. Det er penge, der er forsvundet fra klubben og overført til forskellige eksterne konti. - Politiet har fået alt det materiale, vi har, oplyser Hans Peter Holmgaard, der også beretter, at en tidligere frivillig i foreningen har meldt sig selv til politiet i forbindelse med afsløringen af de mange transaktioner. TV2 Østjylland har mandag forgæves forsøgt at kontakte Østjyllands Politi for en kommentar til sagen. Medlemmer og frivillige frygter konsekvenser Men det var ikke kun ledelsen, der blev chokeret. Også foreningens medlemmer tog hårdt imod orienteringen. - Det har jo de konsekvenser, at der er nogle ting, vi nu ikke kan. Det er selvfølgelig træls, at én person er skyld i, at det går ud over så mange, siger Martin Slot, der er bestyrelsesrepræsentant for ungdomsafdelingen i håndbold.

For mange i Tilst er TST mere end blot en idrætsforening. Det er et sted, hvor fællesskab og sammenhold dyrkes, og hvor børn og voksne mødes om en fælles interesse. Derfor er det ekstra smertefuldt, at underslæbet går ud over netop disse værdier, mener flere af klubbens medlemmer. - Det er da det tarveligste sted at stjæle penge fra, for det går jo direkte fra medlemmerne, og det er jo børn og aktive, der har mest brug for dem, fortæller én af de berørte forældre til et medlem, Kristen Kirk Nygaard.

Medlemmerne og de frivillige, der lægger mange timer i foreningen, frygter hvilke konkrete konsekvenser, det vil have for foreningen og dens medlemmer, at der nu mangler én million kroner i kassen. - Jeg har unger, der elsker badminton. Det er derfor, jeg lægger så mange timer herovre. At vi nu også skal løse det her problem, det er træls, siger fællesrådsformand Dennis Cassøe, der selv er far til tre medlemmer i TST. Han er bange for, at der nu ikke vil blive råd til et nyt halgulv alligevel, og at medlemskontingenterne vil stige. Også hovedformand Hans Peter Holmgaard forudser, at underslæbet vil føre til konsekvenser. - Det betyder jo, at vi mangler nogle penge. Vi regner ikke med, at der er nogle aktiviteter, der skal lukkes ned, men der er jo ikke de samme midler til at sætte nye ting i gang. Det er nok den måde, vi kommer til at mærke det på. - Det vil tage år at genoprette I orienteringen, der blev sendt til alle medlemmer, gør hovedbestyrelsen opmærksom på, at én million kroner har en betydelig størrelse for foreningen, der derfor er nødsaget til at optage lån for at kunne håndtere sine kortsigtede forpligtelser. De langsigtede konsekvenser er klubben i gang med at afdække, samtidig med at man forsøger at udarbejde en økonomisk genopretningsplan. - Det vil tage år at genoprette, og arbejdet sættes i gang snarest muligt. Det kommer til at involvere alle afdelinger og eksterne samarbejdspartnere og rådgivere, oplyser Hans Peter Holmgaard. Hovedbestyrelsen i TST har efterfølgende igangsat en intern undersøgelse for at sikre, at der er fuldt overblik over sagens omfang og konsekvenser.

