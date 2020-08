Frygter millionregning: Det bliver ikke ved med at gå

Rådmand Thomas Medom sendte en stor millionregning ud med en pressemeddelelse mandag morgen. En stigning i antallet af elever, der modtager specialtilbud, har skabt et underskud på 40 millioner kroner.

Et beløb, der skal dækkes af den almene undervisning i kommunen.

- Helt overordnet er det en bekymring, vi har haft i mange år. Det har været underfinansieret længe, men nu er der kommet øje for det, siger Jesper Skorstengaard, formand for Aarhus Lærerforening.

Bruger mindre end gennemsnittet

Antallet af elever i specialtilbud er steget med 0,2 procentpoint i forhold til, hvad der er budgetteret med, og det er nok til at økonomien på skoleområdet skrider markant.

Aarhus Skolelærerforening mener ligesom Thomas Medom, at der skal findes penge til mere end bare at lukke hullet.

Aarhus Kommune bruger i forvejen 7.000 kroner mindre per elev end landsgennemsnittet, dertil kommer en regning på 40 millioner kroner, som skolerne i kommunen skal finde i deres budgetter, hvis ikke der bliver fundet en ekstra pose penge med millioner af skole-kroner.

- Det kan være utrolig svært at give det tilbud, man gerne vil have. Der bliver flere børn i klassen, og det bliver sværere at give den enkelte elev den tid, der er behov for, siger Jesper Skorstensgaard.

Derudover frygter han, at lærerne vil få et dårligere arbejdsmiljø, fordi deres hverdag bliver mere presset med flere timer og flere elever.

Han mener, at der skal handles nu, hvis ikke folkeskolen i Aarhus skal lide et alvorligt knæk.

- Det er efter mange års besparelser. Det bliver ikke ved med at gå. Man er nødt til at kigge på, at der skal nogle flere midler rettes mod skolerne, siger Jesper Skorstensgaard, der efterlyser en langsigtet plan.

- Skal vi ikke være ambitiøse på det her område? Hvad er det for en skole, vi gerne vil have, og hvad skal det koste? spørger han politikerne, der snart skal forhandle om budgettet i Aarhus Kommune i 2021.

Mandag morgen fortalte Thomas Medom om den store ekstraregning på specialområdet. Det afskrækkede ham dog ikke fra at kræve flere indsatser i folkeskolen, så elever med særlige behov, kan blive i deres klasse, i stedet for at flytte i specialklasse.

- Vi skal indrette en skoledag, hvor der er lidt ekstra tid og lidt ekstra hænder til de børn, der har særlige behov, siger Thomas Medom, rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune.

Fra skolelærerforeningen er man helt enig i det forslag. Men det kræver, at der bliver fundet penge.

- Det er en forudsætning at kunne komme videre, siger Jesper Skorstensgaard.