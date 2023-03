Frygter mere skærmtid: Skoler risikerer at miste 200.000 bøger

- Skrækscenariet er, at der er nogen, der siger, at den der hal kan vi ikke undvære til et eller andet fantastisk formål, og så skal bøgerne pakkes ned og ud på forbrændingen. Det ville virkelig være forfærdeligt for alle børn, siger Irene Kristensen.

- Der er lavet undersøgelser, som viser, at hvis man sammenligner at læse i en bog eller på en skærm, så kan man huske lidt mere og svare på flere spørgsmål efterfølgende, hvis man har læst på papir, fortæller Jeppe Bundsgaard.

- De kan læse masser på Chromebook. De kan læse e-bøger på E-reolen Go. Det er slet ikke, fordi de ikke kan. Det er fordi, de har fundet ud af, at de hellere vil læse i en papirbog, forklarer Irene Kristensen.

Hun frygter, at der ikke kan findes en fornuftig ordning, så lærere og elever i Aarhus Kommune fortsat kan tilgå de mange bøger. Det vil betyde, at eleverne skal læse endnu mere på deres computere.

Det betyder dog ikke, at man helt skal droppe skærmene til brug i undervisningen.

- Der er jo rigtig mange ting, man kan på skærmen, som man ikke kan på papir, hvor man kan være interaktiv med skærmen. Så i det øjeblik, man ikke kun skal have noget tekst læst, så kan man få mere ud af at bruge skærmen, siger han.

Men hvis jeg skal læse en roman af Astrid Lindgren – hvad vil du så give mig?

- Så vil jeg give dig en rigtig bog, helt klart, fortæller Jeppe Bundsgaard.

Aarhus Kommune har ikke en plan klar

Opgaven med at finde ud af, hvad der skal ske med de tusindvis af bøger ligger lige nu hos Børn & Unge ved forvaltningen i Aarhus Kommune.

Her ønsker man ikke at stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar til TV2 Østjylland:

- Børn og Unge oplyser, at de efter den endelig byrådsbeslutning om at lukke Center for Læring er i gang med at undersøge, hvad der skal ske med centerets omfattende materialesamling. Der er endnu ikke fundet en konkret løsning, men Børn og Unge er optaget af, at materialerne fortsat skal være tilgængelige for eleverne på de aarhusianske skoler og skolebiblioteker.