Frygter flere dødsulykker når skolebørn skal krydse stor vej

Når Aarhus Kommune om få år slår dørene op til den nye skole i Gellerup, vil en del af eleverne komme fra boligområdet Bispehaven. Men for at børnene kan komme i skole, skal de krydse Åby Ringvej, og her frygter Bispehavens beboerformand, Alex Young Pedersen, at børnene tager den direkte rute over krydset ved Edwin Rahrs Vej. - Der har været en lang række uheld, og der er også en tendens til, at folk kører en smule hasarderet og tror, at de lige kan nå over for gult, siger han. To unge kvinder har mistet livet Beboerformanden efterlyser derfor en gangbro eller tunnel, så skolebørn og andre bløde trafikanter ikke skal vove sig ud i krydset, hvor to unge kvinder har mistet livet, fordi bilister kørte over for rødt i henholdsvis 2018 og 2020.

- Det værst tænkelige tilfælde er jo, at nogen kommer alvorligt til skade eller omkommer i det her kryds igen, siger Alex Young Pedersen. Som følge af dødsulykkerne har der gennem flere år været talt om at gøre en indsats for at styrke trafiksikkerheden krydset. Konkret er det foreslået at sætte kameraer op for at forebygge den hasarderede kørsel. Men indtil videre er det initiativ strandet på ressourcemangel hos Rigspolitiet.

Alle var enige, men intet skete arrow-down

Sikkerhedssituationen i det såkaldte "Dødskryds" er derfor uændret, men som TV2 Østjylland de seneste dage har dokumenteret, bliver der fortsat kørt over for både gult og rødt. På en tilfældig dag i februar kørte 39 bilister således over for gult, mens fire kørte over for rødt på bare én time. - Børnene tager den korteste vej Planen er da også, at de kommende skolebørn skal benytte en eksisterende tunnel under Åby Ringvej. Gør de det, er turen fra Bispehaven til den nye skole fem kilometer lang. Men vælger børnene i stedet den direkte vej over krydset ved Edwin Rahrs Vej, slipper de med tre kilometer.

Alex Young Pedersen frygter derfor, at børnene vælger den korte, men farligere vej til skole. - En ting er, hvad forældrene siger. Noget andet er, hvad børnene gør, når de kommer ud på egen hånd. Der tror jeg, de tager den korteste vej, siger Alex Young Pedersen. Bestyrelsen i Bispehaven har derfor foreslået, at der etableres en tunnel under vejen i forbindelse med opførelsen af den nye skole.