Frygter fatale konsekvenser: Sæt aldersgrænsen op til 18 år

Han er overbevist om, at en øget aldersgrænse på køb af alkohol vil få de unge til at drikke mindre.

- Det kan jeg næsten sige, at jeg ved. For når vi sammenligner med andre lande, kan vi se, at det har en effekt, hvis reglen håndhæves. Der må vi som voksne tage et ansvar, siger han.

Han mener, at vi i Danmark har et stort problem med de helt unges alkoholforbrug og alkoholkultur.

- Det er bekymrende, når det gælder de helt unge, fordi hjernen i de unge år stadig er under udvikling. Derfor frygter vi, at de kan tage skade kognitivt af et stort alkoholforbrug, siger Morten Grønbæk.

Lær af mine fejl

26-årige Anders Lind Thorning tror på, at en øget aldersgrænse vil give de unge flere fordele.

- Mange siger, vi bare skal lade de unge være unge og lade dem drikke det, de vil, men jeg mener netop, vi lader unge være unge, hvis de får mulighed for at være sammen uden alkohol, siger han.

Han ved også godt, det kan klinge hult, at en ung mand, som selv har benyttet sig af alkohol, siden han var 16, nu foreslår at forbyde det til andre unge, men han mener at have en pointe.

- Det er netop mine erfaringer og dårlige oplevelser, som jeg har taget ved lære af, lyder det fra Anders Lind Thorning, der både kom ud for ulykker, blackouts og andre ubehagelige oplevelser, da alkoholforbruget var størst.

Uvist om forslaget får politisk opbakning

Regeringen ønsker også at hæve aldersgrænsen. Det forslag blev fremsat i efteråret som en del af en kommende sundhedsreform.



Men der var ikke den fornødne politiske opbakning. Derfor endte det med ikke at være en del af den endelige sundhedsreform. I stedet skal det diskuteres særskilt.

Det undrer Morten Grønbæk, der ikke ser nogen gode argumenter for ikke at indføre en sådan aldersgrænse.

- Nu må vi træde i karakter som voksne og gøre noget ved, at der sker så mange skader for de unge, som drikker alkohol. Det er skadeligt for dem, og det er meget mere, end man gør i nogen andre lande, siger han.