Frygter at havneudvidelsen gør muslinger uspiselige

TV2 Østjylland har viderebragt Thomas Plesner og Per Asmussens opfordring til byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V).

Han holder på at udvidelsen bør gennemføres.

- Det har været en lang proces. Nu er vi nået til ende, og vi har en politisk aftale, og den står Venstre selvfølgelig på mål for. Men jeg er klar over, at vi skal være nænsomme, når vi laver så stort et indgreb, siger han.

Venstremanden er dog fortsat overbevist om at udvidelsen er en god idé.

- Samlet set er jeg af den overbevisning, at det her er til gavn for Aarhus og også for vores miljø på sigt, siger han.