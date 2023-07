Frygter, at godt genbrug går til spilde

- Vi oplever, at der er meget stor brug for os, og vi oplever stor søgning til vores lokalforening, siger hun.

- Så vil vi ikke have så meget at sælge, og dermed vil vi ikke kunne hjælpe de familier, vi ellers hjælper for de penge, vi tjener her i butikken.

- Det vil få store konsekvenser for os, for vi vil ikke få det tøj ind, vi ellers plejer at få, siger Anne Hougaard, der er formand for Mødrehjælpens lokalforening i Aarhus.

Mødrehjælpen frygter at gå glip af en masse godt genbrugstøj, når det snart bliver nemmere for alle østjyder at komme af med tekstilaffald sammen med andet affald.

- Der er jo ikke andet at gøre, end at gøre opmærksom på det, og så kan vi håbe, at folk er så miljøbevidste, at de fortsat tænker, at deres brugte tøj skal doneres, og at andre har brug for hjælp.

Anne Hougaard mener, at det er en god idé, at det er nemmere at komme af med tekstilaffaldet. Man skal bare sikre, at folk fortsat sender deres tøj til genbrug.

Ifølge Mødrehjælpen viser erfaringer fra udvalgte genbrugspladser, at op til 86 procent af det tøj, der lå i affaldscontainere til genanvendelse, var tøj, der kunne genbruges.



Direkte dialog

I Randers har man forsøgt sig med en løsning, som kan nudge folk lidt til at putte tekstilerne i de humanitære containere i stedet for genbrug, når de alligevel er på genbrugsstationen, hvor containerne derfor står ved siden af hinanden.

- Vi har haft tekstilaffald på genbrugspladserne gennem nogle år, og vi samler det også ind via storskraldsordning. Vi har et specielt område, hvor der både er tekstilaffald til genanvendelse og til de humanitære organisationer, siger Jørgen Niemann Jensen, der er driftsleder på Randers Affaldsterminal.