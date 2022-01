Frustreret over ministers 'stikkerlinje': - Det er en tofodstackling

Her lancerede hun en vision om en ny ældrelov, der skal afbureaukratisere ældreområdet og give kommunerne mere frihed. Et budskab, Christian Budde er positivt stemt for, og som han mener bliver undergravet af Astrid Krags nye "stikker-linje".

- Vi har brug for at passe på vores ældre. Vi har brug for arbejdsro. Vi har brug for at skrælle en masse bureakrati af. Og det er her er et udtryk for unødvendig, national bureaukrati, som kommer til at fylde alt for meget hos mine gode medarbejdere i ældreplejen.

- Så det er en reaktion på det. Vi er måbende forundret over, hvorfor det kommer nu. Er det udtryk for, at man alligevel ikke har tillid til, at kommunerne kan løse opgaven?, spørger Christian Budde retorisk.