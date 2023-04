Frihedsberøvede 18-årig kvinde og slog hende

En 41-årig mand fremstilles torsdag eftermiddag i et grundlovsforhør sigtet for grov vold og frihedsberøvelse mod en 18-årig kvinde tirsdag. Det oplyser Østjyllands Politi i et tweet.

De nærmere omstændigheder i forbindelse med volden og frihedsberøvelsen vil politiet ikke nærmere ind på i øjeblikket. Dog fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos politiet, at frihedsberøvelsen varede i flere timer.

- Vi kan ikke sige så meget på nuværende tidspunkt, men grov vold dækker blandt andet over slag på kroppen og ansigtet flere gange, siger han.

Hvorvidt den sigtede og forurettede har en relation, vil han ikke svare på.

Den 41-årige fremstilles klokken 13.30 i Retten i Aarhus. Anklageren vil anmode om lukkede døre.