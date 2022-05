Friheden blev fyldt til bristepunktet - flere gik forgæves

Situationen ærgrer arrangør og direktør i Radio Go!FM Ole Søndergaard.

- Hver eneste en, der er gået forgæves, er en for meget. Jeg gik selv ud foran og snakkede med en del af dem, for det er mit ansvar. At der står bare to mennesker udenfor er træls, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er tale om et årligt, gratis arrangement, hvor radioen i samarbejde med Tivoli Friheden har inviteret en række kunstnere. Denne gang var det musikere som Johnson, Barbara Moleko, Safri Duo og Kato, der tiltrak tusindvis af mennesker.

Direktøren vurderer, at nogle hundrede af dem stod udenfor. Og derfor kommer der også til at ske ændringen inden næste gang, lover han.

13.200 festede foran scenen

Kritikken går blandt andet på, at Radio go!FM har uddelt flere billetter, end der var pladser til i forlystelsesparken.



Noget, man har gjort alle årene, fortæller Ole Søndergaard. Han vil dog ikke ud med præcist, hvor mange billetter der er delt ud.

- Hvis vi giver 100 billetter ud, plejer 50 af dem at blive brugt. Det har ikke tidligere givet udfordringer, men for en uge siden var vi ude at sige, at det er først til mølle, siger han.