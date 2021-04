Frihed og frisk luft i forlystelsespark: - Det giver sjov sammen med børnene

Tivoli Frihedens indendørs forlystelser og restauranter holder endnu ikke åbent. Der er et par restauranter, hvor man kan bestille take away til at nyde fra en bænk eller et andet sted i parken. Derudover har parkens kiosker åbent.

Parkens restauranter åbner for udendørsservering fra 6. maj, mens indendørsservering og indendørs forlystelser som 5G biograf og Hurlumhejhuset efter planen åbner 21. maj.