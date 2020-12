Frida skal undervises hjemmefra: - Vi var jo kun lige kommet tilbage i skole

For Frida Halbirk er det ikke første gang, at hun skal modtage undervisning hjemmefra, og derfor kan hun med sikkerhed sige, at det ikke er noget hun foretrækker.

- Det er rigtig træls, fordi vi jo kun lige er kommet tilbage i skole igen efter den sidste nedlukning. Jeg havde lige nået at glæde mig til at være sammen vennerne i klassen hen over julen, og så er det ikke så fedt, at vi bare er sendt hjem igen, siger Frida Halbirk.