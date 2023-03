Frækt tyveri: Flere hundrede timers arbejde spildt

- Det er enormt frustrerende, og vi er begge meget kede af det. Vi står og mangler modellerne, fordi kunderne gerne vil se, hvordan en trøje kommer til at se ud og prøve størrelser, inden de køber garn, siger ejeren Thomas Elgaard.

De modeller, der er blevet stjålet, er ikke til salg. De er kun til udstilling. Og det var først tirsdag, det gik op for parret, at der i alt mangler syv udstillingsmodeller.

- Min kone har håndstrikket det hele. Og alt afhængigt af om det er en hue eller trøje, har modellerne taget mellem 10 og 100 timer at strikke, så det er ikke noget, man bare sådan lige genskaber, siger Thomas Elgaard.

Drastiske skridt

Parret har endnu ikke meldt tyveriet til politiet, men alle udstillingsmodeller er fjernet fra den lille butik, mens de nu overvejer, hvad de skal gøre fremover.

- Vi overvejer at sætte det fast med wire, at sætte alarmer på og overvågning. Men det er rigtigt ærgerligt, at det er nødvendigt, siger Thomas Elgaard.

Parret har haft butikken i 14 år og har ikke før haft problemer med tyveri. De forventer at melde sagen til politiet indenfor de nærmeste dage.