Frække tyve går efter dæk og fælge

Tre mænd med et identisk signalement som ved første episode var igen i gang med at klodse en VW Passat op på mælkekasser, og denne gang rakte evnerne til at få afmonteret og stjæle det ene dæk med fælg.

Evnerne udi disciplinen hjulskift svigtede dog tilsyneladende, for mændene mislykkedes med forsøget på at få hjulene pillet af og stak i stedet af fra stedet i en mindre personbil.

Her havde mændene med hjælp fra en donkraft forsøgt at klodse en VW Passat op på mælkekasser.

Lidt over midnat var den gal igen. Denne gang i Lystrup, hvor en mand ringede og anmeldte, at han havde fået stjålet et forhjul fra sin VW Passat. Det var sket på Elstedvej. Mælkekasser var der dog ingen af under bilen.

Tilbage i Aarhus modtog Østjyllands Politi yderligere en anmeldelse fra Gøteborg Allé, hvor gerningsmænd havde knust bagruden på endnu en Passat og hevet et dæk med fælg ud derfra. Af ukendte årsager havde de dog efterladt dækket på stedet.

Ifølge vagtchefen indløb anmeldelserne inden for tre-fire timer, og politiet forsøgte både der og senere at finde frem til gerningsmændene, men uden held.

- Vi lagde os ud i området og forsøgte at regne ud, hvor de ville komme kørende fra, men det er jo svært, når man ikke ved, hvor de vil slå til næste gang, forklarer Mikkel Møldrup med lidt politijargon.