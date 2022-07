Fra storhed til forfald - til 312 spritnye lejemål

Det er ikke meget mere end et par år siden, at den tidligere IBM-bygning i Risskov lignede en hærget krigszone, og naboerne kaldte det både en skændsel og enormt trist, at bygningen blev raseret.

Det var dengang - i 2020. Nu skriver vi 2022, og krigszonen er ikke længere en krigszone, men en moderne bygning med 312 boliger. Navnet er Tranekollegiet.

- Vi er meget glade og tilfredse. Det har været en lang proces, fortæller Peer Juulsen, direktør for Kollegiekontoret, som ejer bygningen.