Fra pensionrådgiver til garnnørd: - Jeg vil ikke sidde som 80-årig og fortryde

Sikkerhedsmasken og handskerne er på og de farvede væsker klar. Og selvom det godt kunne se sådan ud, er det altså ikke et farligt kemieksperiment, som Malene Mortensen fra Aarhus skal i gang med.

Med øvet hånd hælder hun en mørkeblå væske ud i et stort metalfad med hvidt garn. Så finder hun en tesi frem, som hun fører over fadet, mens hun banker den let mod hånden.