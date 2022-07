Fra flygtning til stjernekok i eksklusiv klub – endelig fik han sin anden stjerne

Wassim Hallal fortæller, at flere af ’de høje herrer i byen’ gav op på Frederikshøjs drøm om to stjerner, og det skuffede kokken, men samtidig gav det ham endnu mere blod på tanden til at modbevise dem.

- Jeg har sagt til mig selv, at det er fint nok, at de tænker sådan, men vi skal nok fikse det.

Modvind er blevet til medvind

Og det gjorde de så. Madindspektøren fik ret. Den skønne dag kom, og det blev mandag den 4. juli 2022. Wassim Hallal fik sin stjerne nummer to, selvom den 42-årige kok et kort øjeblik ikke troede på det.



- De fleste så, at jeg var meget overrasket og meget følelsesmæssig berørt, siger han.