Fortvivlede ukrainske børn ringer - nu søger Børnetelefonen flere frivillige

- Det er alle emner i et børneliv, der kan komme op, men med et krigstraume oveni.

- De fleste er blevet skilt fra mandlige familiemedlemmer. Deres familier er splittede, og hvor er deres kammerater henne. Hele deres liv ligger i ruiner, fortæller Signe Lund Juhler.

Hun håber, at BørneTelefonen vil kunne lykkes med at finde flere ukrainske frivillige, da de forventer stor efterspørgsel efter at kunne tale med en ukrainsktalende voksen.

- Det optimale scenarie ville være, at vi kunne have døgnåbent med ukrainsktalende medarbejdere, for vi ved, at børn ringer, når tanken melder sig og har brug for hjælp, siger hun.