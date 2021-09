Forsyning slår koldt vand i blodet: Ingen grund til PFOS-bekymring i Aarhus

Danske Vandværker meldte fredag ud, at der overalt i landet skal tjekkes for fluorstoffet PFOS.

Den store operation kommer som reaktion på, at mange mennesker i Korsør på Sjælland går rundt med PFOS i blodet i niveauer, der er langt over den anbefalede grænseværdi. Det betyder, at de nu er i risiko for at udvikle adskillige alvorlige sygdomme og lidelser senere i livet.

Men i Aarhus er der ifølge det lokale forsyningsselskab Aarhus Vand ingen fare på færde.